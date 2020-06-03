BURSA Pandemi sürecinde tavşan satışları arttı

Pandemi sürecinde tavşan satışları arttıBursa'da koronavirüs salgını döneminde tavşan satışlarında artış yaşandı.

03.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:06
Pandemi sürecinde tavşan satışları arttı
Bursa'da koronavirüs salgını döneminde tavşan satışlarında artış yaşandı. Tavşan yetiştiricisi Tahsin Işık, "Birçok aile evde kaldığı için evcil hayvan beslemeye başladı. Köpek ve kedi gibi hayvanların bakım sorumluluğunu almak istemeyenler, tavşan bakmaya yöneldi" dedi.
Koronavirüs salgınından korunmak için evde kalan vatandaşlardan bazıları, evcil hayvan sahiplenmeye yöneldi. Hem çocuklara hiçbir zarar vermemesi, hem de bakımı kedi ve köpeğe göre daha kolay olan tavşan, ailelerin tercihi oldu.
Bursa'da tavşan yetiştiricisi Tahsin Işık, pandemi sürecinde tavşan satışlarının 3 kat arttığını belirtti. Son zamanlarda tavşanların popüler hale geldiğini belirten Tahsin Işık, "Günümüzde pandemi sebebiyle birçok aile evde hapis hayatı yaşamaya başladı. Bu sebepten dolayı birçok aile evcil hayvan beslemeye başladı. Tercihleri de her geçen gün tavşana yönelmeye başladı. Kedi ve köpek gibi fazla sorumluluk gerektiren bir hayvan olmadığı için birçok aile tavşan beslemeye başladı. Özellikle dev ırk olan velikan tavşanlar ve minyatür ırklar tercih konusu oldu" dedi.
'MİNYATÜR TAVŞANLARA İLGİ DAHA FAZLA'
Tavşanların insanlar üzerindeki olumlu etkilerden bahseden Işık, "Bütün hayvanlarda olduğu gibi tavşan da severken insanlardaki negatif enerjiyi alıyor. Herhangi bir ısırma, aileye zarar verecek bir etkiye sahip değiller. Tamamen sosyal canlılardır. 3 yaşındaki bir çocuk da 70 yaşındaki bir yetişkin de sevip, yetiştirebilir. Bakımı ev hayatına uygun olan hayvan türlerindendir. Minyatür ırklara ilgi daha fazla. Küçük tavşanlar birçok aileye refakatlik yapıyor, çünkü çok fazla yaşam alanı gerekmiyor. Bir metrelik bir kafeste dahi hayatlarını devam ettirebiliyorlar? dedi. BURSA Pandemi sürecinde tavşan satışları arttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Güncel, Haber

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