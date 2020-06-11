BURSA Park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren aracın sürücüsü yaralandı

Park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren aracın sürücüsü yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesindeki kazada park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

11.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:20
Park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren aracın sürücüsü yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kazada park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesindeki Alanyurt Mahallesi, Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan ilçe merkezine doğru giden Bekir Zerman (40) yönetimindeki 16 BKR 64 plakalı otomobil, yol kenarında duraklama yapan Hakan Duygu (45) yönetimindeki 16 ACN 905 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zerman'ın idaresindeki otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücü Bekir Zerman yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü ise olayın şokuyla gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. BURSA Park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Alanyurt, İnegöl, Güncel, Haber

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