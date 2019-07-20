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BURSA Pasajda patlayan klima panik yarattı

Pasajda patlayan klima panik yarattıBURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 20 dairelik apartmanın 1'inci katında bulunan pasajın depo bölümündeki klima patladı.

20.07.2019 20:39
Pasajda patlayan klima panik yarattı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 20 dairelik apartmanın 1'inci katında bulunan pasajın depo bölümündeki klima patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler binayı sararken, vatandaşlar ise tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Derviş Bey Caddesi üzerinde bulunan 20 daireli Bektaş Prestij Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın ilk katında yer alan pasajın depo bölümünde bulunan klima bakım yapıldığı esnada büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken alevler binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunan yaklaşık 40 kişi, ekipler tarafından büyük bir titizlikle tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Patlama ve yangının ardından yaşanan büyük panik, kameralara yansıdı. Ayrıca patlamada çok sayıda iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. BURSA Pasajda patlayan klima panik yarattı
Kaynak: DHA
Orhangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

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