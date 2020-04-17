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Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunlukBursa'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala halk, semt pazarlarına akın etti.

17.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:47
Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
Bursa'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala halk, semt pazarlarına akın etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gidenlerin sosyal mesafeyi korumaması dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bursa'da, yasağa saatler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, semt pazarlarını doldurdu. Gökdere Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluşturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz olarak pazara gelenler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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