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Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk (2)DENETİMLER BAŞLADIİçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bugün 00.

17.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:49
Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk (2)
DENETİMLER BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta bugün 00.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bursa'da, meydan, semt pazarları ve benzer bir çok yerde yoğun kalabalık oluşurken, İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri, saat 15.00 itibarıyla vatandaşların kalabalık olduğu yerlerde denetimlerine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri, semt pazarlarında denetim yapıp, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Denetimlerin yasağın başlangıcına kadar süreceği bildirildi. Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Bursa, Güncel
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