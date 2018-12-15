Bursa Plakasız Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Oyun Kameralarda

Plakasız motosiklet üzerinde tehlikeli oyun kameralarda
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde plakasız motosikletle akrobatik hareketler yaparak dolaşan 3 kişi, görenleri hayrete düşürdü. İki kişinin motosiklet üzerinde, birinin ise diğerinin omuzları üzerinde sergiledikleri hareketler amatör kameraya yansıdı. Mahmudiye
Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi girişindeki cadde üzerinde yaşları 15 ila 18 arasında değişen 3 kişinin, plakasız motosiklet üzerinde sergiledikleri tehlikeli oyun amatör kameralara yansıdı. Kamera görüntülerine göre, iki kişi motosiklet üzerinde oturur vaziyette, üçüncüsü ise arkada oturanın omuzları üzerinde yol alıyor. Sürücülerin uyarılarını önemsemeden tehlikeli şekilde seyreden gençlerin bu görüntüleri büyük tepki çekti.
İnegöl
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:20