BURSA Polis, bankta oturup kahve içen vatandaşları görünce şaşkınlığa uğradı

Polis, bankta oturup kahve içen vatandaşları görünce şaşkınlığa uğradıHuzeyfe ÖZDEMİR- İsmail Hakkı SEYMENBURSA, (DHA)- BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar cadde ve meydanlara akın etti.

27.05.2020 02:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:56
Polis, bankta oturup kahve içen vatandaşları görünce şaşkınlığa uğradı
Huzeyfe ÖZDEMİR- İsmail Hakkı SEYMENBURSA, (DHA)- BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar cadde ve meydanlara akın etti. Bir parkta oturup kahve içen vatandaşları gören polis ekipleri, Nereden aldınız kahveleri, park kapalı, evlerinize dönün diyerek uyardı.
Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Kısıtlamanın ardından şehrin işlek noktaları, Acemler Kavşağı, Altıparmak ve Heykel Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine polis ekipleri, yaya olarak dolaşan vatandaşları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
POLİSTEN KAHVE 'İSYANI'
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan Arap Parkı'nda banklara gruplar halinde oturduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, vatandaşların sosyal mesafeye uymayıp kahve içtiğini görünce şaşkınlığa uğradı. Uyarılarda bulunan ekipler, Nereden aldınız kahveleri, park kapalı, evlerinize dönün diyerek müdahale etti.
ANA ARTERLERDE ARAÇ YOĞUNLUĞU
Kısıtlamanın ardından şehrin ana arterlerinde ise araç yoğunluğu yaşandı. Altıparmak Caddesi ve Acemler Kavşağı saatin 00.01'i göstermesiyle evlerinden çıkanların araçlarıyla doldu, taştı. Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. BURSA Polis, bankta oturup kahve içen vatandaşları görünce şaşkınlığa uğradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, DHA, Güncel, Haber

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