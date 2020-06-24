BURSA Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi-ARŞİV

Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendiBURSA'da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir'i (44), belindeki tabancasını alıp, başından vurarak şehit eden Murat Dağkoçak (26) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış...

24.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:54
Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi
BURSA'da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir'i (44), belindeki tabancasını alıp, başından vurarak şehit eden Murat Dağkoçak (26) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz 4 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilen dava, Bursa 4'Üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Olay, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde geçen yıl aralık ayında meydana geldi. Bir apartmandaki komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını aldı. Ardından da Dağkoçak'ı başından vurdu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Dağkoçak, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak sevk edildiği adliyede tutuklandı.
ORGANLARI 6 KİŞİYE UMUT OLDU
Tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Alaattin Özdemir'in organları, 6 kişiye umut oldu. Şehit Özdemir, Kütahya Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
'TABANCAYI BELİNDEN ALIP, KAFASINA ATEŞ ETTİ'
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tanık polislerin, 'Kavga ihbarı üzerine olay yerine gittik. Burada kavga edenlerden Murat Dağkoçak, küfrederek hakaretlerde bulundu. Gözaltına alacağımız sırada yakınları fiziki müdahalede bulundu. Dağkoçak'ı konteynerin içine aldığımızda yine agresif tavırlara devam etti. Bu sırada Alaattin Özdemir'in beline sarılıp, tabancayı yukarıya çekerek kılıfından çıkarttı. Alaattin silahını geri almak istedi. Aralarında arbede çıktı. Şüpheli namluya mermi verip Alaattin'in başına yakın mesafeden ateş etti şeklindeki anlatımları yer aldı.
Savcı, tutuklu sanık Murat Dağkoçak hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar İsmail D. (60), Mahmut Y. (50), Serkan D. (35) ve Tekin B. (54) hakkında ise 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. BURSA Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi-ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İlçe halkı diken üstünde! Sivas’taki vakaların yüzde 70’i Şarkışla’da görüldü Haber
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
İsrail’de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler Haber
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: 1 Temmuz’da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak Haber
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Haberler››Güncel››BURSA Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi-ARŞİV - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:39: Sandıklı'da maske ve sosyal mesafe kontrolü - Haber 14:38: Büyükkılıç Argıncık Semt Kütüphanesini gezdi - Haber 14:38: Kızılay sel bölgesinde - Haber 14:37: Son Dakika | ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması - Haber 14:37: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Haber 14:20: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? - Haber 14:12: İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü - Haberler 13:52: Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak - Haber 13:02: Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız - Haberler