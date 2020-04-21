Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BURSA Polise, barikatlara asılan yazılar ile moral

Polise, barikatlara asılan yazılar ile moralBURSA'da bazı vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kapatılan Cumhuriyet Caddesi'ndeki güvenlik barikatlarına 'Rabbim sizleri korusun, iyi ki varsın Türk polisi' gibi yazılı kağıtlar astı.

21.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:32
Polise, barikatlara asılan yazılar ile moral
BURSA'da bazı vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kapatılan Cumhuriyet Caddesi'ndeki güvenlik barikatlarına 'Rabbim sizleri korusun, iyi ki varsın Türk polisi' gibi yazılı kağıtlar astı.
Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis barikatlarıyla kapatıldı. Kimliği öğrenilemeyen bazı vatandaşlar ise gece saatlerinde caddeye gelerek, 'Rabbim sizleri korusun, iyi ki varsın Türk polisi, virüsü beraber yeneceğiz' şeklinde yazılı kağıtları barikatlara astı. Sabah saatlerinde görev yerlerine gelen polisler ise yazıları görünce duygulandı.
'POLİSİMİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR'
Konu hakkında açıklamalarda bulunan bölge esnafı Suat Gedik, 'Bir sabah geldiğimizde yazılar barikatların üzerinde asılı duruyordu. Kimlerin astığını görmedik ama güzel şeyler yazmışlar. Gayet faydalı olmuş. Polis arkadaşlarımız yazılanlardan daha da fazlasını hak ediyor. Bu sıkıntılı dönemi millet, devlet el ele vererek birlikte aşacağız inşallah. Biraz daha sabır. Bu süreçte maskemizi takacağız, eldivenimizi takacağız. Güvenlik güçlerinin ikazlarına uyup bu işi en kısa sürede atlatacağız" dedi. BURSA Polise, barikatlara asılan yazılar ile moral

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Osmangazi, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Haberler
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Haberler ›› Güncel ››BURSA Polise, barikatlara asılan yazılar ile moral - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:17: Dünyanın nazar boncuğu 'Meke gölü' kırmızıya büründü - Haber 20:14: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görüntülerine döndü - Haber 20:14: Toplu fotoğraf çektirenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası - Haber 20:14: Bağdat'tan IKBY'nin bütçesini kesme kararı - Haber 20:13: Kuşadası'nda bayram öncesi çocuklara bayrak hediye ediliyor - Haber 19:05: Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi - Haber 18:45: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak - Haberler 18:15: Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi - Haberler 15:12: Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü - Haberler