Bursa Polisi 172 Aranan Zanlıyı Yakaladı

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:22



05 Aralık 2018 Çarşamba 14:22

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, haklarına çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 172 kişiyi yakaladı.Haklarına çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdüren Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son 2 ay içerisinde düzenledikleri operasyonlarda 172 şüpheliyi yakaladı.Bu şahıslardan 43'ünün toplamda 220 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezalarından, 114'ünün 253 bin 580 lira adli para cezasından, 15'inin ise cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi.Aranan kişilere yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.