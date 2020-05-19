Bursa polisi 19.19'da göreve ara verdi

Bursa polisi 19.19'da göreve ara verdiBURSA'da görev başındaki polis memurları saat 19.19'da saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılını kutladı.

Bursa polisi 19.19'da göreve ara verdi
19.05.2020 23:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:49
Bursa polisi 19.19'da göreve ara verdi
BURSA'da görev başındaki polis memurları saat 19.19'da saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılını kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 101 yıl önce Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kent genelinde görevli ekipler, saat 19.19'u gösterdiğinde görevlerine ara verdi. Ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması kapsamında Heykel'de Atatürk büstüne dönerek bayrak açıp İstiklar Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından siren çalarak görevleri başına dönen polis ekiplerine sürücüler de korna çalarak destek verdi. Ekipler İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından görev yerlerine geçerek işlerine devam etti.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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