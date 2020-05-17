BURSA Polisin ihtarına uymayarak kaçan 3 kişiye, 15 bin TL ceza

Polisin ihtarına uymayarak kaçan 3 kişiye, 15 bin TL cezaBURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan otomobildeki 3 kişiye, toplamda 15 bin 750 TL ceza kesildi.

17.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:56
Polisin ihtarına uymayarak kaçan 3 kişiye, 15 bin TL ceza
BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan otomobildeki 3 kişiye, toplamda 15 bin 750 TL ceza kesildi.
İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolunda koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında denetimlerini artıran polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 KFM 28 plakalı otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil ile polisten kaçamayacaklarını anlayan 3 kişi, araçtan inerek, koşmaya başladı. Polis, Orhaniye Mahallesi Hacı Etem Sokak'ta şüpheliler Halil İbrahim K., Ali S. ve Halil K.?yi yakaladı. Otomobilde inceleme yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Sürücü Halil K.?ye sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL, Halil İbrahin K. ve Ali S.?ye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve 20 yaş altında oldukları sebebiyle 6 bin 300'er TL olmak üzere toplamda 15 bin 750 TL ceza kesildi. BURSA Polisin ihtarına uymayarak kaçan 3 kişiye, 15 bin TL ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Polis, Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova’da, hiç koronavirüs vakası görülmedi Haber
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Haberler››Güncel››BURSA Polisin ihtarına uymayarak kaçan 3 kişiye, 15 bin TL ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:29: Kritik düzeye inen kan stokları için "İftardan-Sahura" kan bağışı - Haber 13:29: 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI - Haber 13:28: Tövbe bozduran Kenyalı aşka, korona engeli - Haber 13:28: Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi, karantinaya alındı - Haber 13:25: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı - Haber 11:36: Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet - Haber 11:22: Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi - Haber 08:24: Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Haberler 07:48: Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? - Haberler