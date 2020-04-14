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Bursa polisinden caddelerde eş zamanlı 'Evde kal' çağrısı

Bursa polisinden caddelerde eş zamanlı 'Evde kal' çağrısıBURSA'da, eş zazanlı olarak işlek caddelerde devriye görevi yapan yunus timleri, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

14.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:01
Bursa polisinden caddelerde eş zamanlı 'Evde kal' çağrısı
BURSA'da, eş zazanlı olarak işlek caddelerde devriye görevi yapan yunus timleri, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.
Koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, kentin önemli noktalarında devriye görevi yaptı. Yunus timleri, Bursa'nın en işlek caddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi, Darmstad Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde eş zamanlı olarak yaptıkları uygulamada yoldan geçen vatandaşlara, 'Evde kal' çağrısında bulundu. Vatandaşları süreç hakkında bilgilendirerek uyarılarda bulunan yunus timleri, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını ve uzmanların uyarılarını da dikkate almalarını istedi. Ayrıca vatandaşların maske takıp takmadığı da kontrol edildi. Bursa polisinden caddelerde eş zamanlı ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Güncel
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