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Bursa polisinden kaçış yok

Bursa polisi tarafından aranan şahıslara yönelik 45 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 30 kişi yakalandı.

20.09.2019 19:10Bursa polisinden kaçış yok
Bursa polisi tarafından aranan şahıslara yönelik 45 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 30 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bursa merkezi ve ilçelerde çeşitli suçlardan araması bulunan şahısların saklandığı yerler tespit edildi. 45 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, asayişin huzur ve temini için tüm ekiplerin cansiperane şekilde büyük duyarlılıkla görevlerini sürdürdüğü belirtildi. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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