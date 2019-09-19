Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bursa polisinden uyuşturucu baskını

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

19.09.2019 12:02Bursa polisinden uyuşturucu baskını
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara yönelik baskın düzenledi. Baskında A.G., M.K., İ.U., E.K. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 106 gram esrar, 11 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G., M.K., İ.U., E.K. ve O.Ç. isimli 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:07 Sinirlenen baba çocuğunun yanında karısını öldürdü
15:07 Kayıp Derya'dan sevindiren haber geldi
15:07 İtfaiye erinden kendi canını hiçe sayacak kadar büyük fedakarlık
15:01 Mısır tarlasında kenevir hasadı yapıp evlerinde esrar ürettiler
14:59 Otomobil durağa çarptı: 2 yaralı
14:59 Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı
14:57 Uyuşturucu tacirleri yakalandı