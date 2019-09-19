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Bursa polisinden uyuşturucu baskını: 5 zehir taciri tutuklandı

Bursa polisinden uyuşturucu baskını: 5 zehir taciri tutuklandıBURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

19.09.2019 12:51
Bursa polisinden uyuşturucu baskını: 5 zehir taciri tutuklandı
BURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara yönelik baskın düzenledi. Baskında A.G., M.K., İ.U., E.K. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 106 gram esrar, 11 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G., M.K., İ.U., E.K. ve O.Ç. isimli 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa polisinden uyuşturucu baskını: 5 zehir taciri tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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