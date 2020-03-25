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BURSA Polisten yangını izleyen kalabalığa Yangın söner ama virüs sönmüyor

Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama virüs sönmüyorBURSA'da iplik dokuma fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını izleyen meraklı kalabalığı koronavirüs salgını sebebiyle uzaklaştırmaya çalışan bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor.

25.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:43
Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama virüs sönmüyor
BURSA'da iplik dokuma fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını izleyen meraklı kalabalığı koronavirüs salgını sebebiyle uzaklaştırmaya çalışan bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor. Lütfen ayrılın, mesafenizi koruyun" diye uyardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında iplikler yandı, makineler kullanılamaz hale geldi.
Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerindeki bir iplik dokuma fabrikasında, saat 17.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek makinelere ve ipliklere sıçradı. Kapalı olan fabrikada çıkan yangını, bu sırada cadde üzerinde devriye atan polis ekipleri fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında, depo kısmında bulunan iplikler yanarken, makineler ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi, yapılan çalışmaların ardından belli olacak.
TOPLANAN KALABALIĞA KORONA UYARISI
Fabrikadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlemek için cadde üzerine toplandı. Toplanan kalabalığa, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinden koronavirüs uyarısı yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarını izleyen kalabalığa, mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor. Lütfen ayrılın, mesafenizi koruyun" diyerek uyarıda bulundu.
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BURSA Polisten yangını izleyen kalabalığa Yangın söner ama virüs sönmüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel

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BURSA Polisten yangını izleyen kalabalığa Yangın söner ama virüs sönmüyor

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