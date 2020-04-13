Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BURSA Poşeti maske şeklinde kullanan yaşlı adamın ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılandı

Poşeti maske şeklinde kullanan yaşlı adamın ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılandıBursa'da sağlık ocağına gitmek için dışarı çıkan Remzi Can'ın (88), poşeti maske gibi kullandığını gören belediye ekipleri, yaşlı adama maske vermelerinin ardından ihtiyaçlarını karşıladı.

13.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:14
Poşeti maske şeklinde kullanan yaşlı adamın ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılandı
Bursa 'da sağlık ocağına gitmek için dışarı çıkan Remzi Can'ın (88), poşeti maske gibi kullandığını gören belediye ekipleri, yaşlı adama maske vermelerinin ardından ihtiyaçlarını karşıladı.
Bir yandan salgının yayılmaması için 24 saat mesai uygulamasıyla ortak kullanım alanları, pazarlar, sağlık merkezleri, cadde ve mahalleleri ilaçlayan Osmangazi Belediyesi, diğer yandan da sosyal desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar, iş yerleri kapanan esnaf ve günlük ücretle çalışanlara destek olmaya çalışıyor. Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, salgın sürecinde fırsatçılara izin vermemek için halk sağlığını tehdit eden kaçak imalathaneler, fahiş fiyatla satış yapan işletmeler ve vatandaşın ilk adresi arasında yer alan pazarlar da maske ve eldiven denetimi, vatandaşa maske ve dezenfektan dağıtıyor.
İLAÇLARI İÇİN DIŞARI ÇIKTI ZABITA YARDIMINA KOŞTU
Ancak belediye ekipleri, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar ve mağdur durumdaki vatandaşları yalnız bırakmamaya çalışıyor. Zabıta ekipleri, Tuna Mahallesi'ndeki denetimleri sırasında sokağa çıkma yasağına takılan ve poşeti maske gibi kullanan 88 yaşındaki Remzi Can'ı fark etti. Remzi Can'ın sağlık ocağına giderek ilaç yazdırmak istediğini öğrenen ekipler, önce kendisine maske verdi, ardından sağlık merkezine götürüp işlemlerine yardımcı oldu. Sağlık işlemlerinden sonra 88 yaşındaki Remzi Can'ın diğer ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ardından evine bıraktı. BURSA Poşeti maske şeklinde kullanan yaşlı adamın ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Remzi Can, Zabıta, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› Güncel ››BURSA Poşeti maske şeklinde kullanan yaşlı adamın ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:58: Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede - Haber 13:58: Eyüpsultan'ın cadde ve sokakları temizlendi - Haber 13:58: Kırklareli'nden kısa kısa - Haber 13:57: Sokağa çıkması yasaklandı, evinde zırh üretmeye başladı - Haber 13:57: Bingöl'de seri üretime geçen bir meslek lisesinde günlük 3 bin maske üretiliyor - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler