Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi

BURSA Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor

Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyorBURSA'da Osmangazi Belediyesi, sadece madden değil manen de vatandaşlara destek olmak için özellikle yalnız yaşayan yaşlılar ve kadınların ayağına psikologlar gönderiyor.

17.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:34
Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor
BURSA'da Osmangazi Belediyesi, sadece madden değil manen de vatandaşlara destek olmak için özellikle yalnız yaşayan yaşlılar ve kadınların ayağına psikologlar gönderiyor.
1 Milyon ulaşan nüfusu ile Türkiye 'nin en büyük ilçelerinden Osmangazi, korona salgınından da en fazla etkilenen ilçelerin başında geliyor. Sürecin başlamasıyla harekete geçen Osmangazi Belediyesi, önce yalnız yaşayan 65 yaş üzerindeki yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, daha sonra iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve günlük ücretle çalışanlara erzak desteği vermeye başladı. Osmangazi Belediyesi, ayrıca 2 farklı noktada yapılan 2 öğün çorba dağıtımını artırırken, günlük ekmek dağıtımını da 10 bine çıkarıp, sıcak yemek dağıtımına başladı.
Son olarak salgına karşı bağışıklık sistemini desteklemek ve ihtiyaç sahiplerinin Ramazan sofrasını zenginleştirmek isteyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zengin temel gıda ürünlerine et, kıyma, sucuk, süt, terayağ, peynir ve yumurta ile çocuklar için çikolata çeşitlerini eklediklerini duyurdu.
Özellikle yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlılar ve kadınların süreçten olumsuz etkilenmelerini istemeyen Başkan Dündar'ın talimatı ile belediyede görevli psikologlar vatandaşlara destek amacıyla evlere gitmeye başladı. Her gün 30 haneyi ziyaret eden Osmangazi Belediyesi psikologları Güler Güleç, Gözde Nilüfer Koçer ve Mehmet Akgün, vatandaşların kaygılarını gidermeye çalışıyor. Vatandaşlara, süreçten ruhsal olarak korunmaları için telkinlerde bulunuyor. BURSA Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haberler
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Ebru Şallı’nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Haberler
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haberler
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo, spermasıyla 1,5 milyar lira kazandırdı Haberler
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo, spermasıyla 1,5 milyar lira kazandırdı
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Haberler ›› Güncel ››BURSA Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:54: CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, esnafı ziyaret etti - Haber 14:54: Öğretmen ve öğrenciler, şehitler için video klip çekti - Haber 14:54: Başkan Sandıkçı, salgınla mücadele ekibini ödüllendirdi - Haber 14:54: Michelin ve Enviro'dan lastik geri dönüşümü için iş birliği - Haber 14:54: KKTC'de Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları deneyimlerini paylaştı - Haber 14:43: Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum geldi - Haber 14:37: Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - Ekonomi 13:34: Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti - Magazin 12:11: Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim - Haberler 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber