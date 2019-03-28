Bursa 'Rahibe Fizan' Tavuk Cinsi, İlginç Görünümüyle Dikkat Çekiyor +

Son dönemlerde popüler olan hobi tavuk yetiştiriciliğinin en dikkat çeken cinslerinden biri olan 'rahibe fizan', ilginç görünümü ve beyaz saçlarıyla birçok kişinin dikkatini çekiyor. Türkiye
'de son dönemlerde popüler olan süs tavuğu yetiştiriciliği, ülke genelinde birçok cins tavuk ve horozun üretilip yaygınlaşmasını sağladı. Kimi süs tavukları büyüklükleri, yumurta renkleri, gibi konularla popüler hale gelirken, 'rahibe fizan' cinsi ise siyah gövdesi ve beyaz uzun saçları sayesindeki görünümüyle görenlerin ilgisini çekiyor. Tavuk güzellik yarışmalarının en gözde cinsi haline gelen rahibe fizan, bakımı en zor yapılan tavuk ve horoz türleri arasında. Fiyatı ortalama 500 lira olan rahibe fizan cinsi, üremelerinin zor ve az olması sebebiyle ticari olarak çok az kişi tarafından besleniyor. Yaklaşık 20 yıldır süs tavuğu yetiştiriciliği yaptığını belirten Göksel Bayrak, 'Neredeyse Türkiye'ye gelmiş bütün ırklar benim elimden geldi geçti ama benim 15 yıldır beslemekten vazgeçemediğim hayvan 'rahibe fizan' tavuk cinsi olmuştur. İlk olarak çok sakin mizaçlı hayvanlar. Bir de kümesime gelen ziyaretçilerin ilk görüştüğe aşık oldukları, vuruldukları şey siyah ve beyaz oluşu, tepe görünümünün çok farklı oluşu ve siyahın içinde hiç beyaz, beyazın içinde de hiç siyah tüyün olmayışı. Bu durum aynı zamanda beni de rahibe fizanlara aşık ediyorö dedi. 'ÜREMESİ ZOR BİR CİNS'
Rahibe fizanın üremesi biraz zor bir cins olduğunu belirten Bayrak,ö Bakım şartlarına göre yılda yüz ila yüz 50 arasında yumurta yapabiliyor. Tepeli ırklarda eşleme ile ilgili sorun olduğu için üretim biraz zor. Normal ırklardan ortalama yüz 50 yumurtanın yüz 20'sini yetişkin hale getirebiliyorsanız, 'rahibe fizan' tavuğundan ancak 30'unu yetişkin hale getirebiliyorsanız büyük bir başarıö dedi.
HOLLANDA VE İNGİLTERE RAHİBE FİZANI
Türkiye'de rahibe fian cinsinin 2 kökeni olduğunu söyleyen Bayrak, 'Biri Hollanda
rahibe fizanı, diğeri de İngiltere. Kökeni İngiltere olan rahibe fizanlar benmkilere göre biraz daha büyük ve yumurta sayıları daha fazladır. Benim yetiştirdiklerim ise Hollanda kökenli dediğimiz, kısa bacak olarak bilinen cinstir. Rahibe fizan tavuk ve horoz çiftinin fiyatı bin liraya kadar çıkabiliyorö dedi.
GÜZELLİK YARIŞMALARININ GÖZDESİ
Rahibe fizan cinsinin 15 yıldır koleksiyonunda olduğunu belirten Bayrak, 'Rahibe fizan cinsi hobi tavukçuluğunun son zamanlarda parlayan yıldızıdır. Üretimi çok zor olduğu için insanlar rahibe fizan cinsi beslemekten çok çabuk vazgeçiyor. Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu güzellik yarışmalarında diğer ırklardan ortalama 300'er tavuk veya horoz katılıyorsa, rahibe fizan cinsinde katılanların sayısı iki elin parmağını geçmezö dedi.
İngiltere, Hollanda, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA