Bursa Ramazan bayramı öncesi merdiven altı baklavaya dikkat

Kaynak: DHA

Ramazan bayramı öncesi merdiven altı baklavaya dikkatBursa'da 50 yıldır esnaflık yapan Hacı Hasan Oğulları Baklava ve Börek işletme sahibi Yüksel Aktaş, ramazan ayı dolayısıyla satışların yoğun olduğunu söyledi. Baklavanın baklavacıdan alınması gerektiğini söyleyen Aktaş, 'Ramazan ayı geldiğinde merdiven altı baklavacıları türüyor. Kilosu 30 ile 40 liraya satılan baklavalara vatandaşların ilgi göstermesini istemiyoruz. Baklavayı, baklavacıdan maddi durumlarına göre satın alsınlarö dedi.Ramazan bayramına sayılı günler kala, Bursa'da tatlıcılar, tatlı üretimlerini hızlandırdı. Sofralarını tatlandırmak isteyen vatandaşlar, tatlıcıların yolunu tutmaya başladı. Hareketli günlerin yaşandığı tatlıcılardan Hacı Hasan Oğulları Baklava ve Börek işletmecisi Yüksel Aktaş, 'Ramazan ayına sayılı günler kala, vatandaşların bayram baklavalarını yetiştirmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Amacımız, Bursalılara kaliteli ve damak tadında baklava yedirmekö dedi. Özellikle Ramazan ayında merdiven altı baklavacıların türediğini vurgulayan Aktaş, 'Burada üretilen baklavalarda genelde bezelye, mercimek ve yer fıstığını boyalı halini kullanıp Antep fıstıklı ve yer fıstığını karıştırıp cevizli baklava olarak kilosu 30 ile 40 lira fiyattan satılıyor. Antep fıstıklı baklavanın kilosu 80 ile 130 lira, cevizli baklavanın ise 45 ile 60 lira arasında satıyoruzö şeklinde konuştu.GÜNDE BİN TEPSİ BAKLAVA ÜRETİYORTürkiye'de milyonlarca baklavacının olduğunu, bunların sadece yüzde 10'nun gerçek baklavacı olduğunu söyleyen Aktaş, 'İşyerindeki imalatımızda çalışanlarımız, vatandaşların damak tadına uygun baklava çeşitleri yapılıyor. İmalatımızda hijyenliğe çok önem veriyoruz. Günlük 3 ton üretimden bin tepsi baklava yapıyoruz. Bursa'da bulunan 15 şubemizde baklava siparişlerimiz devam ediyor. Bayramda herkesin evinde muhakkak tatlı çeşidi bulunuyor. Biz de bayrama doğru işlerimizde hareketlilik oldu. Bayramda da sofraların vazgeçilmezi cevizli baklava oluyorö şeklinde açıklamalara yer verdi.