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BURSA Sağlıkçıların buruk 'Anneler Günü'

Sağlıkçıların buruk 'Anneler Günü'TÜRKİYE'de binlerce kadın sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı fedakarca yürüttükleri görevleri nedeniyle bu yıl Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olamayacak.

09.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:48
Sağlıkçıların buruk 'Anneler Günü'
TÜRKİYE'de binlerce kadın sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı fedakarca yürüttükleri görevleri nedeniyle bu yıl Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olamayacak.
Ailelerini koronavirüsten korumak için hayırsever desteği ile otelde kalan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler Tanel Dalfidan ve Selma Başak Alanbay da, çocuklarından ayrı Anneler Günü geçirmenin hüznünü yaşayanlar arasında yer alıyor. Çocuklarıyla sık sık görüntülü konuşarak, hasret gideren hemşireler, salgının bir an önce sona erip, çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.
Çekirge Devlet Hastanesi'nde 13 yıldır yoğun bakım hemşireliğin ardından, Süpervizor Hemşiresi olarak görev yapan Selma Başak Alanbay da 'Nöbetlerde hastanenin her yerine girip çıktığım için bu süreçte çocukları Aydın'a göndermek zorunda kaldım. Çünkü hastane ortamı çok yoğun ve dediğim gibi hastalık kapma riskim çok fazla ve çocuklarımı da bu konuda riske atamazdım' dedi.
'ÇOCUKLARIMI ÖZLÜYORUM'
Biri beş diğeri 8 yaşında iki çocuğundan ilk kez bir Anneler Günü'nde ayrı kalacağını dile getiren Alanbay, 'Onları çok özlüyorum. Zaten her gün görüntülü konuşuyoruz ama onlara dokunmak, koklamak, sarılmak apayrı bir şey. Bu süreçte daha çok yorulup, yıprandığımız için daha duygusalız sonuçta. Kendi annemden de ilk kez ayrı kalıyorum. Başta kendi annem olmak üzere, bütün annelerin özellikle sağlık camiasında çalışan çocuklarından sevdiklerinden ayrı olan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum' şeklinde konuştu.
'SEVDİKLERİMİZDEN AYRIYIZ'
29 yıllık hemşire olan Tanel Dalfidan ise buruk geçecek olan anneler günü için duygularını aktardı. 15 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapan ve bulaş riskini azaltmak için 19 yaşında üçüz çocuğu ve 72 yaşındaki annesinden ayrı otelde kaldığı dile getiren Dalfidan, 'Yakınlarımızdan, sevdiklerimizden ayrıyız. Şu anda hayatımız hastane ve otel arasında geçiyor' diye konuştu.
Çocuklarını tek başına büyüttüğünü belirten Dalfidan, 'İlk defa annemden ve çocuklarımdan ayrı kalıyorum. Gerçekten ülke olarak gösterdiğimiz sabır ve anlayış bunu başarmamıza da yardımcı oluyor. Bu şekilde devam edebilirsek, eminim başaracağız. Sosyal izolasyona devam edelim. Biz annelerimize annelerimizde bize kavuşsun' ifadelerini kullandı.
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BURSA Sağlıkçıların buruk ’Anneler Günü’

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Haber

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