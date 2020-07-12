Bursa sahilleri hafta sonu doldu taştı, mesafe ve maske kuralı unutuldu

Bursa'da, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkmasıyla vatandaşlar sahile akın etti. Hafta sonu tatilini sahilde geçiren bazı vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmediği görüldü.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına bazı kişilerin uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından kentte vaka sayılarının artığı yönündeki uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar sokağa maskesiz çıktı. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte Bursalılar Mudanya sahiline akın etti. Sahil boyunca yürüyüş yapan bazı vatandaşların maske ve mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde, Mudanya ilçesindeki sahilden, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kişilerin fotoğrafını 'Salgına karşı kaç kişiyiz?' notuyla paylaşmıştı.