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Bursa sahilleri sokağa çıkma yasağı sonrası kedi, köpek ve güvercinlere kaldı

Bursa sahilleri sokağa çıkma yasağı sonrası kedi, köpek ve güvercinlere kaldı Bursa'nın sayfiye yerlerinden Mudanya'da sahiller sokağa çıkma yasağının ardından kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.

12.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:39
Bursa sahilleri sokağa çıkma yasağı sonrası kedi, köpek ve güvercinlere kaldı
BURSA - Bursa'nın sayfiye yerlerinden Mudanya 'da sahiller sokağa çıkma yasağının ardından kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Türkiye'de 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bursa sahilleri kedi, köpek ve güvercinlere kaldı. Özellikle hafta sonları Bursalıların akın ettiği Mudanya sahili sessizliğe büründü. Öte yandan polis ve bekçiler de sokak hayvanlarının aç kalmaması için muhtelif noktalara yem bıraktı. Bazı vatandaşlar kuşlara pencerelerinden yem attı. Deniz polisi de denetimlerini gün boyu sürdürdü. Bursa sahilleri sokağa çıkma yasağı sonrası kedi, köpek ve güvercinlere kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudanya, Bursa, Genel
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