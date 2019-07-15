BURSA Sakat leyleği UEDAŞ ekipleri kurtardı

Sakat leyleği UEDAŞ ekipleri kurtardı
BURSA'nın İnegöl
ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesinde, TRT ses sanatçısı Rustem Avcı'nın evinin önünde bulunan beton elektrik direğinde mahsur kalan yavru leyleği, UEDAŞ ekipleri kurtardı. Bursa
'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesinde ikamet eden TRT ses sanatçısı Rustem Avcı evinin önünde bulunan elektrik direğinde yavru leyleğin mahsur kaldığını fark edince durumu İnegöl Belediyesi Veterinelik müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen barınak ekipleri yavru leyleği kurtarmak için UEDAŞ ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler sepetli vinçle elektrik direğine çıkarak yavru leyleği, ayağına dolanan ipi keserek kurtardılar. Leyleğin yarası olup olmadığını kontrol etmek isteyen ekipler, yavru leyleğin bir bacağının doğuştan olmadığını fark ettiler. Barınak ekiplerinin müdahalesinin ardından yavru leylek tekrar yuvasına bırakıldı.
Konu hakkında konuşan TRT ses sanatçısı Rüstem Avcı Eve geldiğimde leyleğin annesinin yemek getirdiğini gördüm ama bir ayağının bağlı olduğunu fark ettim. Çırpındıkça kurtulamadığını görünce üzüldüm. Göç vakti gelecek burada kalırsa yazık olacak hayvana. dedi.