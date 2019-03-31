Bursa Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Bursa için sandığa giden vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Bursa seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Bursa'da kim önde? Bursa seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

BURSA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise CHP'den Mustafa Bozbey gösterildi. DSP adına Ahmet Murat Özbilge, Vatan Partisi adına Suna Soydaş Murat ve SP adına Mehmet Atmaca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

BURSA İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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BURSA 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Bursa'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Bursa'da 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Recep Altepe, CHP adına Necati Şahin aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 49,52 oy oranı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 28,74 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Kadir Koçdemir % 15,35 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.