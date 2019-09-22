Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladıBURSA - Adana'da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan Şükrü Gürbüz'ün cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

22.09.2019 15:35
Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı
BURSA - Adana'da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan Şükrü Gürbüz'ün cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde ikamet eden 20 yaşındaki Şükrü Gündüz, vatani görevini yaptığı Adana'daki birliğinde sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit'in cenazesi ilk önce baba evine getirilerek dua edildi. Daha sonra şehidin cenazesi Ovaakça Merkez Camiine getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bursa milletvekilleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursalı vatandaşlar katıldı.
Cenazede baba Ali Gürbüz'ün ayakta durmakta güçlük çekerken, namaza binlerce kişi katıldı. Alınan helalliğin ardın cenaze tekbirler eşliğinde Ovaakça aile kabristanına defnedildi.
Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Adana, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:42 Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi: 2 yaralı
15:40 Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmalayan 20 zanlı adliyeye sevk edildi
15:39 Hurda deporsundan çalıntı araç çıktı
15:37 Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin Çin'de kaza geçirdiği iddiasına yalanlama
15:35 Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı
15:35 Çeşme KOM, göçmen kaçakçılarına geçit vermedi
15:25 Elazığ'da 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi