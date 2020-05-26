Bursa Şehir Hastanesi hattıyla ilgili protokol imzalandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emek Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nın, yapımını üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri ile ilgili protokolün imzalandığını bildirdi.

26.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:31
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emek Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nın, yapımını üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri ile ilgili protokolün imzalandığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun "Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararı"na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı da eklendi.
Bu kararın 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bursa-Ankara arasındaki trafik de hızlandı.
Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, imalat işlemleri için Bakanlığa devredildi. İmzalanan protokole göre Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projenin ihaleye çıkabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödeneğini temin ederek yetki alacak.
İhalenin yapılıp tüm imalat süreci tamamlandıktan sonra hattı Bursa Büyükşehir Belediyesine devredecek olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, raylı sistem araçlarının teminini de sağlayacak.
Şehir Hastanesi raylı sistem hattının ihalesi haziranda
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bu yana çok güzel hizmetler verdiğini hatırlattı.
Hastaneye alternatif ulaşım yolları konusunda çalıştıklarını aktaran Aktaş, "Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattının inşallah bir aksilik olmazsa haziran ayı gibi ihalesi gerçekleşecek. Yaptığımız bu protokol bununla alakalı. Bu devir protokolüyle Bakanlığımız tüm iş ve işlemleri gerçekleştirecek. Nasip olursa da Bursa'da ilk kez Bakanlık marifetiyle yapılmış bir raylı sistem hattı olacak." ifadelerini kullandı.
Aktaş, Bursa trafiğine nefes aldıracak ikinci önemli protokolün de Karayolları Bölge Müdürlüğü ile imzalandıklarını belirtti. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin çok aktif bir OSB olduğunu, ancak trafik anlamında şehre bir yük verdiğini dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:
"Demirtaş OSB'nin Bursa Çevre Yolu'na bağlantısıyla alakalı bir hat üzerinde çalışıyorduk. Bu hatla ilgili de Karayolları Bölge Müdürlüğü ile bir protokol yaptık. Biz kamulaştırma ve peyzaj çalışmalarını yapacağız. Yapımla alakalı diğer tüm konular Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait olacak. İnşallah bu iki çalışma bittiğinde Bursa trafiğindeki yükün azaltılması adına iki farklı konu gibi gözükse iki önemli hamle olacak. Bu imzaların Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum." Bursa Şehir Hastanesi hattıyla ilgili protokol imzalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Haber

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