Haberler» Güncel» Haber

Bursa Şehir Hastanesi'nin tavanındaki su akıntısı

Bursa Şehir Hastanesi'nde bir ofisin tavanındaki su akıntısının, pis su borularındaki tıkanmadan kaynaklandığı ve sorunun giderildiği bildirildi.

29.07.2019 17:38 Bursa Şehir Hastanesi'nin tavanındaki su akıntısı
Bursa Şehir Hastanesi'nde bir ofisin tavanındaki su akıntısının, pis su borularındaki tıkanmadan kaynaklandığı ve sorunun giderildiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, C Blok Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin pis su borularından bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ifade edildi.
Suyun geri itmesi sebebiyle ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığının tespit edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp patlayan dirsek değiştirilmiştir. Her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir."

Şehir Hastanesi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:49   1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri
22:45   New York esrar kullanımına hapis cezasını kaldırıyor
22:44   Akademisyenlerden AYM'nin 'hak ihlali' kararına tepki
22:44   Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü
22:42   İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
22:41   Akademisyenlerden AYM'nin 'hak ihlali' kararına tepki
22:35   Kediyi yakalamak için kapan kurdular