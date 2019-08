Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bölgemiz, ülkemizin milli gelirinin yüzde 64'ünü üretiyor, dile kolay. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemiz ekonomisine sadece yakıt ve zaman katkısı yıllık 3,5 milyar liradır. İş bilenin kılıç kuşananın. Laf ola beri gele yok, iş üretiyoruz. Bu yol sayesinde turizm hızlanacak, sanayi hızlanacak, ticari faaliyetler de aynen hızlanacak, ülkemize çok daha fazla katkı sağlayacağı açıkça ortadadır." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa- İzmir Otoyolu Badırga Mevkii'nde gerçekleştirilen, "Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap etti.31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş'ı yüzde 49,6'lık oyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçtikleri için Bursa halkına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu oran 2014'ün üzerindedir ancak bizim gönlümüz Bursa'da çok daha yüksek oy oranlarıyla belediyeyi yönetmektir. İnşallah önümüzdeki seçimlerde hep birlikte bunu da başaracağımıza inanıyorum." dedi.Bugün Bursa'ya hem vatandaşlarla hasret gidermek hem de iki önemli yatırımın açılış sevincini paylaşmak üzere geldiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün bir tarih yazıyoruz ve öyle bir tarih yazıyoruz ki İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. İstanbul-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir Otoyolu ülkemizin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biri. Türkiye'nin ilk yap-işlet-devret otoyolu projesini başlattığımızda bu her konu gibi, bu işi de eleştirenler, olmayacağını söyleyenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ama bunların her zaman işi bu, diyorlar ki 'Nasıl yapıyorlar bunu söylesinler...' ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte.Bunun adı da BOT, yap-işlet-devret, senin aklın buna ermez Bay Kemal, anlamazsın bu işlerden. Sana SGK'yı verdiler batırdın ve hastaneleri yönetemedin. O merhum Savaş Ay'ın programını hatırlıyorsunuz değil mi? Ah, ah, ölülerimizi rehin aldılar bunun genel müdür olduğu dönemde. Şimdi böyle bir şey var mı? Biz her işimizde olduğu gibi bu hususta da kimin ne dediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna bakarak bismillah deyip yola çıktık ve işte bugün son noktayı koyuyoruz.""Dünyada sayılı köprülerden biri..."Proje içerisinde yer alan Osmangazi Köprüsü'nün dünyada sayılı köprülerden biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, projenin pek çok etabını tamamlandıkça hizmete açtıklarını, bugün de kalan 192 kilometrelik bölümü açarak toplamda 426 kilometrelik İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun tamamını hizmete sunmuş olacaklarını ifade etti.Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" ifadelerini aktaran Erdoğan, "Biz eserlerimizle anılacağız." dedi.Projenin Anadolu Otoyolunun Gebze ayrımından başlayıp, Dilovası-Hersek Burnu arasındaki Osmangazi Köprüsüyle Körfez'in diğer yakasına geçtiğini, Yalova'dan Bursa Çevre Yolu'na, oradan Balıkesir ve Manisa'ya bağlandığını ve son olarak İzmir Çevre Yolu'nda hedefine vardığını anlatan Erdoğan, otoyolun buradan da İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyollarına ulaştığını bildirdi.Erdoğan, "Bu viyadükler, bu tüneller öyle kolay yapılmadı, dağları kolay aşmadık, ama biz Ferhat olduk Ferhat. Dağları deldik Şirin'e ulaştık. Böylece İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmenin yanında, yolu da 100 kilometre kısaltıyoruz. İleride inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otobanını da bu yolla birleştireceğiz." dedi.Açılışını yaptıkları otobanın güzergahındaki İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'in aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli ihracat kapılarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu bölgemiz, ülkemizin milli gelirinin yüzde 64'ünü üretiyor, dile kolay. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemiz ekonomisine sadece yakıt ve zaman katkısı yıllık 3,5 milyar liradır. İş bilenin kılıç kuşananın. Laf ola beri gele yok, iş üretiyoruz. Bu yol sayesinde turizm hızlanacak, sanayi hızlanacak, ticari faaliyetler de aynen hızlanacak, ülkemize çok daha fazla katkı sağlayacağı açıkça ortadadır. Ayrıca bu otoyolu inşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun devlete ödeyeceği tutar da ne biliyor musunuz? 6,3 milyar lira Bay Kemal, işte bu işin maliyeti bu öğren, öğren. Netice olarak bu otoyol Türkiye için her bakımdan kazançlı, karlı bir projedir. Peki devletin kasasından bir şeyi çıkıyor mu? Hayır, mesele bu, eğer bu çalışıyorsa işi bitiririz."İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren projenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik etti.(Sürecek)