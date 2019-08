Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yap-işlet-devret modeline ilişkin "CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız." dedi.Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde, AK Parti hükümetleri döneminde Bursa'ya yapılan yatırımları da anlatırken, "Diğer alanlardaki hizmetlerle birlikte bugüne kadar Bursa'ya yaptığımız yatırım tutarı 50 katrilyonun üzerindedir. Laf ola beri gele yok, icraat icraat. Öyle kalkıp kuru sıkı atmakla bu iş olmaz. Bak biz yaptıklarımızla konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.AK Parti'nin ülkeye ve şehirlere yaptığı yatırımlarla çağ atlatırken, birilerinin bu icraatlara çamur atarak siyasi menfaat devşirmenin peşinde koştuğunu söyleyen Erdoğan, hizmet yarışında esamesi okunmayanların çamur atma, karalama, yalanlama ve çarpıtma işine gelince en önde olmalarının takdirini millete bıraktığını kaydetti.Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastanelerine yönelik ifadelerini hatırlatarak, "Bu eleştiriyi başkaları yapsa belki hoş görür, cehaletine veririz ama bu işi ömrü hayatında bırakınız şehir hastaneleri gibi bir projeye imza atmayı, kendisine teslim edilen SSK hastanelerinde milleti rezil rüsva eden bir kişi yapınca ister istemez insanın canı sıkılıyor." diye konuştu.Şehir hastanelerinin yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:"Kardeşlerim neymiş, şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş. Biz zaten kendi cebimizden para vererek bunu yaptırmıyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar gün, ay, yıl çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi şu, şu, şu evsafta yapacaksın diyoruz. Onlar bunu yapıyor. Buna 'yap-işlet-devret' denir Bay Kemal. Anlaşılan o ki bu zatın her şeyden önce şehir hastanelerinin nasıl bir modelle yapıldığından haberi yok. Bu hastaneler şayet devlet bütçesiyle yapılmış olsaydı elbette ihale rakamı inşaatın dışındaki tabelada yazıyor olacaktı ama bu hastaneleri devlet kendisi inşa etmiyor. Zaten bu işi devlet bütçesinden yapmaya kalksak şu ana kadar değil 10 tanesini bitirip, 10'unun da inşaatını veya hazırlığını bitirme aşamasına getirmeyi, belki 2-3'ünü bile tamamlayamazdık. Çünkü devletin sağlık yatırımlarına ayırabildiği rakam belli. Bu bütçeyle yılda ne kadarlık inşaat yapılabileceği de ortada. Bu kaynak da ancak klasik devlet hastaneleri ve diğer sağlık hastanelerinin yapımına yeter. Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık.""Şehir hastanelerinin yapımına para ödemedik"Erdoğan, şehir hastaneleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve diğer devlet yatırımlarının da kamu-özel ortaklığıyla yapıldığına işaret ederek, İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü bakımından dünyanın sayılı havalimanları arasında yer aldığını vurguladı."Yap-işlet-devret" modelinde özel sektör tarafından yatırımın yapıldığını, kamunun da belirlenen sürede hem hizmet alıcı olarak projede yer aldığını hem de sürenin sonunda malın sahibi olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:"Katıldığımız pek çok uluslararası toplantıda ve yaptığımız dış ziyaretlerde ne diyorlar bize biliyor musunuz? 'Ya şunu bize bir anlatsanıza, siz bunu nasıl yaptınız? Bu yolları nasıl yaptırıyorsunuz? Bu hastaneleri nasıl yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz?' İşte bu G-20 toplantılarında ağırlıklı olarak Türkiye hep bunu anlattı, anlatıyor. Türkiye dünyada bu modeli en etkin ve başarılı şekilde uygulayan ülke durumundadır. Dolayısıyla burada önemli olan Bursa Şehir Hastanesi'ni veya diğer eserleri inşa eden diğer firmaların ne harcadığı değil, bizim buradan aldığımız hizmet için ne ödediğimizdir. Biz bir şey ödemedik."Erdoğan, hastanenin kapalı alanın 475 bin metrekare, yatırım bedelinin 2 milyar 286 milyon lira ve işletme süresinin ise 25 yıl olduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Yani 25 yıl burayı işletecekler ve biz de her yıl belli bir bedeli ödeyeceğiz. Hastanemizde 356 hekim, binin üzerinde yardımcı sağlık personeli, 1288 de destek personeli görev yapmaktadır. Burada önemli olan devletin kendi bütçesinden yapmasının çok uzun zaman alacağı işleri özel sektörün finans ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede milletimizin hizmetine sunuyor olmasıdır. Üstelik burada sadece bir inşaat yapılmıyor aynı zamanda teknoloji transferinden bilgi birikimine, yeni finansman modellerinden ekonomimize can katacak açılımlara kadar pek çok kazanç elde ediliyor.""Bu yolla ülkemizi pek çok eserin sahibi yaptık"Hastanede bulunan tıbbi cihazların hepsinin yeni model olduğunu ve Türk halkının bunlara layık olduğunu vurgulayan Erdoğan, eskiden röntgen çekimi için 7-8 ay sonrasına sıra verildiğini, şimdi ise bu işlerin daha hızlı bir şekilde yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Şu ana kadar hizmete giren projelerdeki gerçekleşmeler, bu eserlerin kullanım süreleri bitip kamuya devri yapıldığında herkes için memnuniyet verici bir tabloyla karşılacağımıza işaret ediyor. Biz düşündük araştırdık, denedik, başardık ve bu yolla ülkemizi pek çok eserin sahibi yaptık. Tabii önüne 3 koyun verseniz akşama 2'sini kaybedecek bir kişiye bu incelikleri anlatmak zor. Atalarımız ne güzel söylemiş; 'Görmeye göz gerek/Sezmeye öz gerek' diyor. Hazreti Mevlana da 'İki parmağınla iki gözünü kapat, şu dünyada hiçbir şey görmezsin/Sen göremiyorsun diye alem yok değil.' diyerek aynı mesajı veriyor.CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız. İnanıyoruz ki işte görenler burada. Biz, bu modeli tüm dünyada anlattık ve herkes tarafından beğenildiğini, uyarlandığını, uygulanmaya başlandığını gördük. CHP Genel Başkanı şayet bizden öğrendiklerinden memnun olmadıysa gidip dünyadaki diğer örneklerine de bakabilir veya Ankara Bilkent'teki şehir hastanesine de bir uğrayıverir yani. Oraya bir uğrarsa nelerin olduğunu görür."Erdoğan, Bursa'nın medeniyetin gözbebeği, sadece Osmanlı hakanlarının değil aynı zamanda "Gönül Sultanları"nın da şehri olduğunu ifade etti. Eşrefoğlu Rumi'nin "Adı Aşk" şiirini okuyan Erdoğan, Türkiye'nin her alanda yepyeni bir yola girmeye hazırlandığı süreçte Bursa'nın, AK Parti'nin yanında olmasının güçlerine güç ve morallerine moral kattığını sözlerine ekledi.(Sürecek)