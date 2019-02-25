Bursa Şehit Babası, Oğlunun Adının Köprüye Verilmesini İstedi

2016 yılında Hakkari
'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin (26) Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde yaşayan ailesi, şehidin isminin Mesudiye
Köprüsü'ne verilmesini istedi.
3 yıl önce, Hakkari'nin Şemdinli
ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçleriyle PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Yaralı askerler arasında bulunan İnegöllü Uzman Çavuş Yavuz Mete, kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.
Aradan geçen 3 yıl boyunca her Cuma günü Garnizon Şehitliği'nde oğullarının kabrini ziyaret eden şehit ailesi, oğulları için dua ediyor ve mezarına su döküyor. Mezar taşında bulunan oğlunun fotoğrafını severek gözyaşı döken anne Durgül Mete, 'Bu vatan ve bayrak için şehit oldu. Allah herkese hayırlı evlat versin. Tek evladımdı. Allah mekanını cennet etsin. Allah yerinde dinlendirsinö diye dua etti.
Üniversite sınavını kazanamayınca oğlunun kendilerinin talebiyle askere gittiğini anlatan baba Dursun Mete, 'İstanbul
'da askerliğini yaptığı sırada izne geldi. Bana 'Baba ben uzman çavuş olacağım' dedi. Tek evladımdı, 'Başka işin yok mu Bir evlatsın...' dedim. O da 'Kaderde ne varsa ben razıyım' dedi. Kendi isteğiyle uzman çavuş oldu. Ben askerlik yapmadım, oğlum bana 'Ben senin yerine de askerlik yapıyorum' dedi. 15 Temmuz'dan sonra göreve çıkmaya başlamış ama bize söylememiş. Telefon görüşmesinde bunu söylerken, 'Şehitlik herkese nasip olmaz. Vatanım ve bayrağım için gerekirse ölürüm' dedi. Öyle bir evlatla gurur duyuyorum. Acımız büyük. Bu acıyı yaşayan bilirö ifadelerini kullandı. Dursun Mete, Mesudiye Köprüsü'ne şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin isminin verilmesini istedi.
Hakkari, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA