BURSA Şehit polis memurunun cenazesi helallik için amcasının evine götürüldü

Şehit polis memurunun cenazesi helallik için amcasının evine götürüldü

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) cenazesi, dualar eşliğinde, helallik alınması için Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki amcasının evine getirildi.

Artos Dağı'na çarparak, düşen insanlı keşif uçağında şehit olan 2'si pilot 7 emniyet personelinden biri olan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görevli Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın şehadet haberi, dün Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde yaşayan amcası Mustafa Aydoğan'a verildi. Babası bir süre önce ölen annesi de Erzurum'da kendisiyle yaşayan şehit Aydoğan'ın cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından sabaha karşı havayolu ile Bursa'ya getirildi.

Bu sabah Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü Morgu'ndan alınan cenaze, karayolu ile Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi 1'nci Barutluk Sokak'taki amca Aydoğan'ın evinin önüne ulaştırıldı. Aydoğan'ın cenazesi, dualarla karşılanırken amca Mustafa Aydoğan gözyaşları içerisinde yeğeninin fotoğrafını taşıdı. Anne Mediha Aydoğan ile şehidin ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan ayakta durmakta güçlük çekti. Alınan helalliğin ardından İrfan Aydoğan'ın cenazesi törenin yapılacağı Mihraplı Camii'ne götürüldü.