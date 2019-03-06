Bursa Şehrin Göbeğinde 2 Grup Arasında Çıkan Demir Duba ve Bıçaklı Kavgada 2 Yaralı

Şehrin göbeğinde 2 grup arasında çıkan demir duba ve bıçaklı kavgada 2 yaralı Bursa
'da iki grup arasında alacak-verecek yüzünden kavga çıktı. Kavgada demir duba ve bıçak kullanırken bir kişi bıçaklandı bir kişi de kafasına aldığı duba darbesi ile yaralandı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Osmangazi
ilçesine bağlı Kayhan
Mahallesi'nde aralarında alacak verecek ayüzünden husumet bulunan 2 grup buluştu. İki grup önce tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan bir tanesi araçların giriş yasağı için konulan demir dubayı yerinden sökerek karşı tarafa saldırmaya başladı. Diğer şahıslarda ellerine aldıkları bıçaklar ve sandalyeler ile saldırırken kavga sonucunda O.A. demir duba ile kafasına aldığı darbe ile G.A.ise bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören mahalleli korku dolu gözler ile kavgayı izlerken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı O.A. ve G.A'yı Muradiye
Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis
ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek O.A. ve G.A.'yı yaralayan 5 kişilik gurubu gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan O.A. ve G.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kavga olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Ortaya çıkan kamera görüntülerinde bir grubun O.A. ve G.A.'yı demir duba ve bıçaklar ile kovaladıklarını ardından darp ettikleri görüldü. Olayın ardından korkup kaçan grubun elindeki demir duba ve bıçaklar ile geri döndükleri görüldü.
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Kaynak: DHA