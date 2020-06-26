BURSA Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün (6)'BU KADAR MESAFENİN ALTINDA BULUNMASI TAHMİN ETTİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ'Kayıp Derya'nın cansız bedenini su kenarındaki sazlık alanın içinde bulduklarını söyleyen Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Başkanı Cihat Öz, "Deryanın...

26.06.2020 22:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:28
Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün (6)
'BU KADAR MESAFENİN ALTINDA BULUNMASI TAHMİN ETTİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ'
Kayıp Derya'nın cansız bedenini su kenarındaki sazlık alanın içinde bulduklarını söyleyen Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Başkanı Cihat Öz, "Deryanın cansız bedeni su üzerinde ters olarak yatıyordu. Sudaki sazlıkların arasında yatıyordu. Bursa yönüne doğru 16 km yol kat ettik. Selin başlamış olduğu noktadan buraya kadar bütün ekipler gerekli aramaları yaptı. Burası, köyün başladığı noktadan itibaren yaklaşık 18 kilometre altta. Normalde bu kadar mesafenin altında bulunması böyle bir selde hiçbirimizin tahmin ettiği bir şey değildi. Buralardan yine geçildi ama sazlık arasında olduğu için gözükmeyen bir yer. Biz, daha önce de bu bölgelerden çıkacağını düşündüğümüz için, bir an önce bulmak için bu bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün buraya girdik. Çok uzak bir nokta ama şükür ki bugün bulduk" dedi.
SAZLIKLARIN ARASINDA BULUNDU
Derya'nın, yaklaşık 23 kilometre uzaktaki Gürsu'nun Kazıklı Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bot ile su üzerinde arama yapan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekiplerince su yüzeyinde bulundu. Kestel ilçesi sınırlarını geçerek Gürsu ilçesindeki su yüzeyinin kenarında bulunan sazlıkların arasında kalan Derya Bilen'in cansız bedeni, bulunduğu anda BAKUT ekiplerince görüntülendi. BURSA Sel felaketinde kaybolan Derya’yı arama çalışmalarında 5’inci gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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