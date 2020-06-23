Bursa Selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim

Selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedimBurçak BOZKUŞ- Feridun AÇIKGÖZ- Ali AKSOYER/BURSA, (DHA) - BURSA'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören bölgelerden biri olan Dudaklı Köyünde oturan Recep Gümüş (66), hayatında ilk kez böyle bir afetle...

23.06.2020 02:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 03:12
Selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim
Burçak BOZKUŞ- Feridun AÇIKGÖZ- Ali AKSOYER/BURSA, (DHA) - BURSA'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören bölgelerden biri olan Dudaklı Köyünde oturan Recep Gümüş (66), hayatında ilk kez böyle bir afetle karşılaştığını belirterek, "Bu yaşıma geldim, ben köyümde böyle felaket görmedim. Evim tarlam sular altında kaldı. Hayvanlarım yemliklerine çıkarak canlarını kurtardılarö dedi.
Bursa'da dün etkili olan yağmur sonra oluşan sel felaketinden can kaybının da yaşandığı Dudaklı köyünde oturan Recep Gümüş, 66 yıllık yaşamı böyunca böyle bir felaketle ilk kez karşılaştığını söyledi. Evi, tarlası büyük zarar gören Gümüş, hayvanlarının ise taşkın sırasında yemliklerine çıkarak hayatta kaldığını söyledi. Sel sularının bir anda gelerek neye uğradıklarını şaşırdığını kaydeden ve ahırın diz boyuna kadar su ile dolduğunu anlatan Recep Gümüş, şöyle konuştu: "66 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim. Hatta dedelerim, büyük dedelerim bile buralı. Hiç duymadım da görmedim de. Önce yoldan su geldiğini gördüm. Birden bahçeme yayıldı. Köşeden baktım ve gerçekten her şeyi götürecek gibiydi. Kurbanlık kuzularım vardı. Eşim 'ben alırım' dedi. 'Sen çıkma evden' dedim. Göndermedim. Çünkü çok şiddetliydi. Her yer su dolu. Mağdur durumda kaldık. Evimizin içine su girdi. Bahçem zarar gördü. Bahçemi sulamak için 50 tane su borum vardı. Onlar hasar gördü. Çoğu şu an yok. Sel aldı götürdü. Hayvanlarım var. Tavuklarım, kuzularım keçilerim var, hepsi çok korktu. Ahır diz boyunca su doluydu. Hayvanlar kendilerini yemliğe çıkarak kurtarmışlar." Bursa Selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim

Kaynak: DHA

Etiketler: Gümüş, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım Haber
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Bankalar, 1 Temmuz’dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Haberler››Güncel››Bursa Selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:15: Sudan ordusu: Etiyopya güçlerinin saldırısına karşılık verdik - Haber 03:11: Sokotra Valisi Mahrus: "Suudi Arabistan, Güney Geçiş Konseyi'nin kenti ele geçirmesine izin verdi" - Haber 02:59: ABD'deki bir gazetede yayımlanan İslam karşıtı ilan - Haber 02:43: Son dakika... Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Trump'la görüşmeye hazırım" - Haber 02:42: Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, karısını rehin aldı - Haber 00:53: Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım - Haber 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı - Haber 11:37: Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti - Haberler 10:40: Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı - Magazin