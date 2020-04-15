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Bursa semalarında paramotorla 'evde kal' mesajı

Bursa semalarında paramotorla 'evde kal' mesajıBursa'da uçuş eğitmeni İbrahim Dinçer, paramotor ile Bursa semalarında 'Evde Kal' afişiyle uçuş gerçekletirdi.

15.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:20
Bursa semalarında paramotorla 'evde kal' mesajı
Bursa'da uçuş eğitmeni İbrahim Dinçer, paramotor ile Bursa semalarında 'Evde Kal' afişiyle uçuş gerçekletirdi. Dinçer, farkındalık yaratmak için bu uçuşu yaptığını söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Belediyesi Doğa Sporları Merkezi'nde (DOSTUM) görevli eğitmen İbrahim Dinçer, havadan 'evde kal' mesajı verdi. Yeniceköy Mahallesi'ndeki alandan paramotoruyla birlikte havalanan eğitmen, Bursa semalarında açtığı 'Evde Kal' yazılı pankartla kenti dolaşarak farkındalığı artırmak istediğini söyledi. Uçuş eğitmeni İbrahim Dinçer, "Dünyayı saran bir virüs var. Biz de farkındalık gerçekleştirmek amacıyla paramotor ile Bursa semalarından bu mesajı paylaşmak istedik. Gerçekleştirdiğimiz bu uçuşun ardından olumlu tepkiler aldık. Herkesin, bu noktada dikkatli bir şekilde sürece destek sağlamasını bekliyoruz" dedi. Bursa semalarında paramotorla ’evde kal’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Evde Kal, İnegöl, Bursa, Güncel
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