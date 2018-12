Bursa Sevdalısı 'Milli Şair'e Bursalı Vefası

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlamalarını bu yıl Ankara'ya taşıyan ve Bursa'nın işgalinin ardından 98 yıl önce mecliste alınan Puşude-i Siyah kararının tıpkıbasımını, Eylül ayında, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hediye eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak için Ankara'da farklı bir etkinliğe imza attı.

Bursa'nın işgaline çok üzülen ve meclis kürsüsüne siyah örtü örtülmesinden etkilenerek 'Bülbül' şiirini yazan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, şiiri kaleme aldığı Tacettin Dergahı'nda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy'u doğumunun 145, ölümünün ise 82. yılında anmak için gerçekleştirilen törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Müfit Aydın, Zafer Işık, Atilla Ödünç, Vildan Yılmaz Gürel ve Emine Yavuz Gözgeç, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yıldız ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ve Ersoy'un yakın arkadaşı Hasan Basri Çantay'ın yeğeni Latif Çantay da katıldı.

BURSA'DA İŞGAL, ANKARA'DA YAS

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Taceddin Dergahı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Bursa ve Ankara'nın tarihsel açıdan benzer özelliklerini anlattı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu iki şehri, "Biri Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahip, ecdadımızın yeni baştan kurduğu bir şehir; diğeri "daima dasitani ve muharip"…" sözleriyle anlattığını dile getiren Başkan Aktaş, "Biri Osmanlı'nın dibacesi, diğeri milli mücadelenin… Birinin ayağına diken batsa, diğeri karalar bağlar. Nitekim Bursa'nın işgaline yas tutanların Ankara'da meclis kürsüsüne siyah örtüler sermesi en güzel örneğidir bu kardeşliğin... Selahaddin Eyyubi, Kudüs işgal edildiğinde başındaki beyaz sarığı çıkarıp, siyah sarık takmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de belki buradan ilhamla, Bursa işgal edildiğinde meclis kürsüsüne 'Puşide-i Siyah' örtülmesini istemiş. Puşide-i Siyah, kapkara duruşu ile meclis kürsüsünü uzun süre kapladı. Ona bakan her Türk evladı, her Türk mebusu o örtü orada durduğu sürece utandı, hicap duydu,öfkesini her dem taze tuttu. Ta ki, 11 Eylül günü Bursa Belediyesi binasına Türk bayrağı çekilene kadar" diye konuştu.

ANMAK VE ANLAMAK İÇİN...

Merhum Mehmet Akif Ersoy'un, ömrü boyunca Balkanlarda kaybedilen topraklara ağıt yakmış bir şair olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Ersoy'un 'İslam'ın son yurdu' dediği Anadolu'nun da işgal edildiği yıllarda, evini, ailesini terk ederek Ankara'ya geldiğini ve şiirleriyle, vaazlarıyla milli mücadeleye destek verdiğini kaydetti.

'Puşide-i Siyah'ın meclis kürsüsüne asıldığı günlerde, Bursa ve Balıkesir gibi şehirlerin elim haberleri Ankara'ya ulaştıkça milli Şair'in kahrolduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Özellikle Yunan komutan Venezilos'un Osman Gazi'nin türbesindeki hakaretamiz ve saygısız tavırları, Akif'in duygularını galeyana getirmiş, bu olaylardan sonra 'Bülbül' şiirini yazmaya başlamıştır. Bülbül, işgal yıllarında bağrı yanan Anadolu'nun şiire durmuş ağıtıdır. İstiklal Marşı'mız gibi Bülbül de Taceddin Dergahı'nda kotarılmıştır. Doğumunun 145., vefatının 82. yılında hem İstiklal şairimizi anmak, hem de anlamak gayretiyle burada bir araya geldik. Bülbül'ün yazılmasına vesile olan şehrin temsilcileri olarak, 'Bülbül' yazılı bir tabloyu, Bülbül'ün yazıldığı mekânla bütünleştirmek istedik. Bu ay, merhumun adını sıkça duyacağımız, dualarımıza katacağımız, minnet duygularımızı ifade edeceğimiz bir ay olacak. Allah hepimize Akif'çe bir hayat yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

TORUNU MEHMET AKİF'İ ANLATTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, anlamlı jestten dolayı teşekkür eden Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon ise dedesinin İstiklal Marşı'nı yazmaya nasıl ikna edildiğini anlattı. Dedesinin para için şiir yazma fikrine karşı olduğunu, bu nedenle de İstiklal Marşı için para ödüllü bir yarışma düzenlendiği için bu yarışmaya katılmak istemediğini dile getiren Argon, "Dönemin Maarif Vekili Hasan Basri Çantay, dedemle aynı evde kalan en yakın arkadaşı, mecliste de yan yana oturuyorlar. Hasan Basri dedemi şiir yazması için ısrar ediyor ve para işinin halledildiğini söylüyor. Bunun üzerine dedem 2-3 gün içinde şiiri yazıyor. İki üç okumadan sonra İstiklal Marşı'nın kabul edileceği belirleniyor. Son olarak Mustafa Kemal, şiiri bir kez kendisi dinlemek istiyor. O oturumda şiiri Hamdullah Suphi okuyor ve herkes çok etkileniyor. Mecliste "Yaşa, var ol" sesleri yükselince dedem utanıp, dışarıya kaçıyor. Şiir kabul edildikten sonra da hazineden dedemi arayıp, "Yarışmanın ödeneği çıktı, gel al" diyorlar. Dedem 500 liralık ödülü, tek bir şartla kabul ediyor ve paranın tamamını şehit gazi çocuklarına eğitim veren kuruma bağışlıyor ki o zaman cebinde sadece 2 lira varmış... Dedemin her yönünü seviyorum ama en çok samimiyetini seviyorum" açıklamasını yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşı'nın yazılması için ikna eden arkadaşı Hasan Basri Çantay'ın yeğeni Latif Çantay da amcasının küçük bir anısını paylaştı. Çantay, "Akif para için şiir yazmayacağı için İstiklal Marşı yarışmasına katılmak istemiyor. Amcam da onu ikna etmeye çalışıyor. Bir gün meclis sırasında amcam eline kağıt kalem alıp, Akif'e, "Madem sen yazmıyorsun ben yazarım" diyor. Bunun üzerine Akif, "Sen para için şiir mi yazıyorsun?" diyerek amcama çıkışıyor. Amcam da "Para işi halloldu" deyince, Akif böylelikle şiir yazmaya razı oluyor" dedi.

EL YAZMASI 'BÜLBÜL' TABLOSU

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tacettin Dergahı'na bağışlanmak üzere hazırlanan 'Bülbül' şiirinin el yazması tablosunu Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'a hediye etti. Törende ayrıca Tanpınar'ın Şehirleri Bacıbey Kent Kültür Derneği Başkanı Mutlu Çınar tarafından Başkan Aktaş ve törene katılan protokol üyelerine gözyaşı şişesi hediye edildi. Tacettin Dergahı'ndaki törenin ardından Mehmet Akif'in çıkardığı dergi olan Sebilür Reşat Dergisi'nde de bir tören düzenlendi. Buradaki törene Bursa Milletvekili Efkan Ala da katıldı. Törende yapılan konuşmalarda milli Şair Mehmet Akif Ersoy, rahmetle anıldı.