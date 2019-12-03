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Bursa 'şeytanı yakıyorum' diyerek evini yaktı

'Şeytanı yakıyorum' diyerek evini yaktıBursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hafize N. (41), evini ateşe verdi.

03.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:19
'Şeytanı yakıyorum' diyerek evini yaktı
'nın ilçesinde yalnız yaşayan ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hafize N. (41), evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, çevresindekilere evdeki şeytanı yaktığını söyledi.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Latif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Hafize N., elinde bulunan çakmakla evi ateşe verdi. Alevler evi sararken, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kadın, kendini odaya kilitledi. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Hafize N., kendini kilitlediği odadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan Hafize N., görevlilere, evindeki şeytanı yaktığını söyledi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Hafize N.'nin dumandan etkilendiği belirtilirken, evde hasar meydana geldi.
Görüntü dökümleri;
-Olay yerinden detaylar
-Kadının sedyedeki görüntüsü
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Bursa 'şeytanı yakıyorum' diyerek evini yaktı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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