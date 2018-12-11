Bursa Sezonun Açılmasını Bekleyen Uludağ'da Hafta İçi Pistler Boş Kaldı

11 Aralık 2018 Salı 11:04



11 Aralık 2018 Salı 11:04

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini arttırdı. Kayak pistleri hafta sonu dolup taşarken hafta içinde ise boş kaldı. İşletmeciler sezonun açılmasını bekliyor.Her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin akın ettiği Uludağ, hafta sonunu günübirlikçi tatilcilerin gelmesiyle yoğun geçirmesine rağmen hafta içinde bu yoğunluk azaldı. Kar kalınlığının ortalama 30 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, pistler gün boyu boş kaldı. Sezonun açılmasına üç gün kala kar yağışının etkisini arttırdığı Uludağ'da, işletmeler ise sezon açılışı için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, yağışlar hafta boyunca etkisini arttırarak devam edecek. Aralık ayının kendileri için önemli olduğunu belirten otel işletmecisi Ozan Yuvacı, 'Hafta sonu yoğunluğumuz vardı ama pistleri tam açamadığımızdan dolayı misafirler genellikle kayak pisti olan yerleri tercih ettiler. Dünden itibaren yoğun bir kar yağışı başladı. Biz bu sene suni kar uygulamasına geçtik. Pistleri biraz daha suni kar uygulamasıyla güçlendirdik. Bu yağan kar ile Cuma günü itibariyle pistler tamamen hazır hale gelir. Hafta içi doluluk oranımız yüzde 30 seviyesinde, hafta sonu ise yüzde 70'lere çıkıyor. Ocak ve şubat ayları zaten dolu geçiyor. Önemli olan aralık ayını dolu geçirmekö dedi.