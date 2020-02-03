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Bursa şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi

Şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildiBURSA'da etkili olan lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.

03.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:29
Şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi
BURSA'da etkili olan lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.
'da sabah saatlerin başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 51 kilometre olarak ölçülen lodos nedeniyle kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri iptal edildi. Bursa Teleferik A.Ş. sosyal medya hesabından "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" paylaşımını yaparken, meteoroloji lodosun yarın etkisini artıracağını belirtti.
Bursa şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi

Sabah, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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