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Bursa sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı

Sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardıBursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen duvar sunta panelin altında sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

24.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:01Bursa sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı
Sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı
'nın ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen duvar sunta panelin altında sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Özdere Sokak'ta arka ayaklarından yanalı bir sokak köpeği, evin bahçesinden çıkmaya çalışırken duvar sunta panelin altında sıkıştı. Köpeği fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek kurtarıldı. Yaralı köpek, tedavisi için veterinere götürüldü.

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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