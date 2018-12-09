Bursa Silah İmalatçıları Malzemeleriyle Yakalandı

Silah imalatçıları malzemeleriyle yakalandı
BURSA'da Osmangazi
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri M.B. ve E.K.'nin üst ve ev araması yaptı. Aramada silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova
Mahallesi'nde şüphelendikleri M.B. ve E.K.'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcısından alınan arama izniyle şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda 63 adet çelik silah namlusu, 21 adet mermi yatak bileziği, 8 adet 7.65 mermi ölçeği, 38 adet mermi yatağı, 1 adet toplanmış tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, silah üretiminde kullanılan makineler, 12 adet 7.65 tabanca fişeği, 21 adet av tüfeğine ait fişek, 6 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu bildirildi. E.K.'nin kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan aranması olduğu da tespit edildi.
Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından 'Silah ticareti ve imalatı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Bursa,Osmangazi
09 Aralık 2018 Pazar 11:09