Bursa Silah İmalatçılarına Art Arda Operasyon 3 Gözaltı

11 Aralık 2018 Salı 11:04



11 Aralık 2018 Salı 11:04

Bursa'da geçtiğimiz günlerde yakalanan silah imalatçısı 2 şüphelinin sorgularının ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Yeşilova Mahallesi'nde şüphelendikleri 2 kişinin yapılan üst ve ev aramalarında silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirmişti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler silah imalatı yaptıkları belirlenen Y.A. ve M.Ü.'yü takibe aldı. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatın ardından şüphelileri gözaltına alan polis ekipleri şahısların üst ve ev aramalarında 5 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 tüfek, 6 şarjör, 14 mermi yatağı, 12 yay, 2 kabza yatağı, 5 fişek, ve 2 kelepçe ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.Yapılan sorgulamada şüphelilerin, malzemeleri İ.E. isimli kişiden aldıklarını belirtmesi üzerine İ.E. de gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, 'silah imalatı ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.