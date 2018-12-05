Bursa Sis Altında Kaldı, Seferler İptal Oldu

Bursa
sis altında kaldı, seferler iptal oldu
Bursa'da öğle saatlerinde sis etkisinin artmasıyla yüksek yapılar gözden kaybolurken görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düştü. Deniz otobüslerinde ise 8 sefer iptal edildi.
Bursa'da son 3 gündür görülen sisli hava bugün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Artan sisle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken uzak ve yüksek yapılar görülemez hale geldi. Şehir genelinde trafik ve yaya yoğunluğu azaldı. Şehrin sembolü olan tarihi yapılar da sis bulutunun ardında kaldı. Bursa, İstanbul
ve Yalova
arasında düzenlenen 8 deniz otobüsü seferi ise BUDO tarafından 'olumsuz hava koşulları' nedeniyle iptal edildi.
Öte yandan Meteoroji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yağış, ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek.
Bursa
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:33