10.06.2019 11:08
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BURSA Şişe deposundaki yangında alevler arasında kalan güvercin kurtarıldı

Şişe deposundaki yangında alevler arasında kalan güvercin kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şişe deposunda çıkan yangında, alevler arasında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şişe deposundaki yangında alevler arasında kalan güvercin kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şişe deposunda çıkan yangında, alevler arasında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan şişe deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri hemen bitişiğindeki mobilya firmasında çalışan işçiler fark edip durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın 3 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü.
Söndürme çalışmaları sırasında depo da mahsur kalan güvercin itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Yanmaktan kurtarılan güvercin doğaya salındı. BURSA Şişe deposundaki yangında alevler arasında kalan güvercin kurtarıldı
Kaynak: DHA
İtfaiye, Murat Erat, Güncel