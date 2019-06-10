BURSA Şişe deposundaki yangında alevler arasında kalan güvercin kurtarıldı

Şişe deposundaki yangında alevler arasında kalan güvercin kurtarıldı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde Mobilya
İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şişe deposunda çıkan yangında, alevler arasında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan şişe deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri hemen bitişiğindeki mobilya firmasında çalışan işçiler fark edip durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın 3 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü.
Söndürme çalışmaları sırasında depo da mahsur kalan güvercin itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Yanmaktan kurtarılan güvercin doğaya salındı.
Kaynak: DHA
İtfaiye
, Murat Erat
, Güncel