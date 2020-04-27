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BURSA Şoförlerin koronavirüs önlemi için brandadan koruma parçası üretti

Şoförlerin koronavirüs önlemi için brandadan koruma parçası ürettiBursa'da Uğur Yavuz (50), koronavirüs tedbirleri kapsamında, araçlarda ön koltuklar ile arka koltukların bağlantısını kesmek için şeffaf brandadan koruma parçası üretti.

27.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:43
Şoförlerin koronavirüs önlemi için brandadan koruma parçası üretti
Bursa'da Uğur Yavuz (50), koronavirüs tedbirleri kapsamında, araçlarda ön koltuklar ile arka koltukların bağlantısını kesmek için şeffaf brandadan koruma parçası üretti. Fransa'dan ürünle ilgili talep geldiğini belirten Yavuz, 'Ürünümüz için İstanbul ve Eskişehir'deki taksi odalarıyla görüşüyoruzö dedi.
Bursa'da otomotiv alanında parçalar üreten Uğur Yavuz, koronavirüs tedbirlerine yönelik çalışma başlattı. Yavuz, özellikle taksiler ve servis araçlarında kullanılmak üzere şoförü koronavirüse karşı koruyabilmek için tasarım yaptı. Branda, ip, yapıştırıcı bant gibi malzemeleri kullanan Yavuz, araçların ön koltuklarının arka koltuklarla bağlantısını kesen koruma parçası üretti.
'FRANSA'DAN TALEP GELDİ'
Marketlerde gördüğü izolasyon tarzından esinlendiğini belirten Uğur Yavuz, 'Bu tarz izolasyonu araçlarda kullanabilir miyiz, diye düşünmeye başladım. Fransa'dan da bu şekilde bir talep geldi. Biz de Türkiye'de neden uygulamayalım, dedik. Fransa'dan gelen resimler üzerinden çalışmalar yaptık. Ham maddesini belirledik. Tasarımcı arkadaşlar da hemen çizimine başladılar. Daha sonra böyle bir ürün ortaya çıkardık. Hem insanları koruma amacıyla hem de piyasanın durgunluğundan dolayı işlerde hareketlilik sağlamak amacıyla böyle bir fikir geliştirdik. Hem ticari hem de insani yönden faydamız olsun, diye düşündükö dedi.
'TAKSİCİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ'
Taksi ve servis şoförlerinin ürüne ilgi gösterdiğini söyleyen Yavuz, 'Dünya genelinde taksici ve şoförler koronavirüsü yaymada çok riskli gruptalar. Yolcular, bu sürücülere hastalık bulaştırıyor, sonra onlar da diğerlerine bulaştırıyor. Biz de hem taksiciyi hem de yolcuları koruyalım, dedik ve böyle bir ürün geliştirdik. Fransa'daki firmaya numunemizi göndererek fiyat teklifimizi verdik. Çekya'dan talep geldi. Oraya da numune gönderdik. Türkiye'den de İstanbul Taksiciler Odası ve Eskişehir Şoförler Odası ile görüşüyoruzö diye konuştu. BURSA Şoförlerin koronavirüs önlemi için brandadan koruma parçası üretti

Kaynak: DHA

Etiketler: Uğur Yavuz, İstanbul, Fransa, Bursa, Güncel, Haber
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