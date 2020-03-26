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BURSA Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı karşılandı

Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı karşılandıBursa'da, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların tüm ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Ekibi' tarafından karşılanıyor.

26.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:43
BURSA Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı karşılandı

Sokağa çıkamayan çiftin yakacak odun ihtiyacı karşılandı

Bursa 'da, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların tüm ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Ekibi' tarafından karşılanıyor. Önlemler kapsamında evden çıkmayan ve odunu biten Bayram Sayan'a (65), Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURFAŞ ekiplerince yemek ve odun desteği sağlandı.

Türkiye'de, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler her geçen gün artıyor. 'Vefa Sosyal Destek' Ekibi, evinden çıkamayan risk grubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 50 araç ve 200 personel ile yaşlıların ihtiyacını karşılayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURFAŞ ekipleri, evinde yakacak odunu olmayan Bayram Sayan'a, yemek ve yakacak odun desteğinde bulundu.

Eşinin bir ayağının kırık olduğunu söyleyen Bayram Sayan, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Düzenli olarak yemek getiriyorlar. Odunumun bittiğini söylemiştim. Bugün odun da getirdiler. Allah razı olsun. Sokağa çıkma yasağı geldiğinden beri eşimle birlikte evde oturuyoruz. Eşim bir ayağı sakat. Odunumuz kömürümüz bitti. Belediye ekipleri getirdi. Gurur duydum" dedi.

Sağlığı için 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden çıkmaması gerektiğini bir kez daha yineleyen BURFAŞ görevlileri, ihtiyaç desteğinin devam edeceğini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

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