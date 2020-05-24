BURSA Sokağa çıkan kişiye, 3 bin 150 TL ceza

Sokağa çıkan kişiye, 3 bin 150 TL cezaBursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve ekmek almaya gittiğini söyleyen Rıdvan Kayacı'ya, 3 bin 150 TL ceza kesildi.

24.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:59
Sokağa çıkan kişiye, 3 bin 150 TL ceza
Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve ekmek almaya gittiğini söyleyen Rıdvan Kayacı'ya, 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa polisi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sürücülerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenlere ceza yazıyor.
Acemler Kavşağı'ndaki uygulama noktasında polis, Rıdvan Kayacı idaresindeki 16 AHC 381 plakalı otomobili durdurdu. 'Ekmek almak için dışarı çıktığını ve 155'i arayarak, izin aldığını' iddia eden Kayacı'ya 3 bin 150 TL ceza kesildi. BURSA Sokağa çıkan kişiye, 3 bin 150 TL ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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