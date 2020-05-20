BURSA Sokağa çıkma yasağında, fırıncıların kavgası kamerada

Sokağa çıkma yasağında, fırıncıların kavgası kameradaBursa'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sırasında birbirlerinin bölgelerinde satış yapma konusunda anlaşmazlık yaşayan fırıncılar arasındaki gerginlik yaşandı.

20.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:33

Sokağa çıkma yasağında, fırıncıların kavgası kamerada

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sırasında birbirlerinin bölgelerinde satış yapma konusunda anlaşmazlık yaşayan fırıncılar arasındaki gerginlik yaşandı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gemlik ilçesindeki Osmaniye Mahallesi, Kelebek Sokak'ta meydana geldi. İki ayrı ekmek fırını çalışanı, iddiaya göre birbirlerinin bölgesini ihlal edince aralarında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalle halkı, ikilinin arasına girdi. Mahalleli tarafları sakinleştirmek için çaba harcarken, olay tartışmaya karışan fırın çalışanının araçlarıyla bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.

Yaşanan gerilim ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın büyüdüğü sırada fırın çalışanının, meslektaşının kendisine küfür ettiğini iddia etmesiyle sinirlendiği ve aracıyla bölgeden uzaklaşan meslektaşını koşarak kovaladığı görülüyor.

BURSA Sokağa çıkma yasağında, fırıncıların kavgası kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Gemlik, Bursa, Güncel, Haber

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